Группа израильтян вошла в окрестности Шхема, произошли столкновения, вмешался ЦАХАЛ

ЦАХАЛ опубликовал официальный комментарий по поводу сегодняшних столкновений около арабской деревни Таль, к юго-западу от Шхема.

По сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, ранее в пятницу 31 июля группа израильтян вошла на окраину Шхема, расположенного в зоне ответственности территориальной бригады "Шомрон". Находившиеся в этом районе палестинцы забросали израильтян камнями. В ответ один из граждан Израиля произвел предупредительные выстрелы в воздух. Пострадавших нет.

Кроме того, поступило сообщение о том, что несколько израильтян осквернили кладбище.

Подразделения ЦАХАЛа, заранее развернутые в этом районе в ожидании прибытия израильских граждан, прибыли на место, разогнали собравшихся и вывели всех израильтян за пределы Шхема.

В военнослужащих, действовавших в этом районе, начали бросать камни. Военные применили предусмотренную инструкциями процедуру задержания подозреваемого, в ходе которой открыли огонь по главному зачинщику беспорядков.

ЦАХАЛ напоминает, что въезд граждан Израиля в зону "A" запрещен законом и представляет опасность для жизни.