Верховный суд ограничил географию подачи исков по интернет-сделкам

Судья Верховного суда Йехиэль Кашер вынес постановление, ограничивающее возможность подачи исков по интернет-сделкам вне судебного округа, в котором находится истец или ответчик.

Решение судьи Кашера призвано навести порядок в правилах гражданского судопроизводства в отношении исков, связанных с онлайн-торговлей.

В целом местом подачи иска является суд по месту жительства или ведения бизнеса ответчика, или по месту заключения сделки, если сторонами в договоре не прописан конкретный суд.

В 2018 году Кнессет внес дополнение к постановлениям о порядке судопроизводства специально для интернет-торговли, добавив возможность ведения суда по месту жительства истца, но формулировка дополнения оказалась слишком широкой и неопределенной.

Решение судьи Кашера призвано закрыть эту неопределенность и дать четкий механизм определения географии судебного процесса. Оно определяет, что при осуществлении покупки через интернет иск можно подавать по месту жительства или ведения бизнеса любой из сторон, даже если в договоре по сделке указан другой город.

При этом интернет-сделкой в данном случае считается только покупка, реально оформленная через сайт или приложение продавца. Если сделка обсуждалась и была окончательно согласована по электронной почте, по телефону или любым другим способом, минуя сайт продавца, – это уже не "интернет-торговля", даже если речь идет о покупке между обычным человеком и бизнесом. В таком случае действуют обычные правила подсудности, включая любую договоренность сторон о месте суда.

Если товар или услугу можно получить только в конкретном физическом месте – например, в определенном магазине или филиале, – то именно это место и определяет, где судиться, а не просто место жительства покупателя. Сам факт, что купленный товар доставили покупателю домой курьером, географической привязки не создает – это не превращает его квартиру в "место" сделки для целей подсудности.