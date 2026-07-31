Организаторы "бунта" бойцов "Гивати" получили месяц гауптвахты и отстранены от боевой службы

Армия обороны Израиля сообщила о завершении дисциплинарного разбирательства в отношении военнослужащих батальона "Цабар" бригады "Гивати", сложивших оружие и самовольно покинувших базу Сде-Тейман после конфликта с командирами.

14 военнослужащих, которых признали организаторами инцидента, приговорены к 30 суткам дисциплинарного ареста. Кроме того, они будут отстранены от участия в боевых действиях и переведены на небоевые должности.

Около 80 остальных военнослужащих, покинувших базу, но впоследствии вернувшихся, в ближайшую субботу вместе со своими командирами пройдут командирско-воспитательный курс, направленный на укрепление дисциплины, воинских ценностей и норм поведения, обязательных для военнослужащих ЦАХАЛа.

Напомним, утром в четверг 20 июля десятки военнослужащих батальона "Цабар" бригады "Гивати" утром в четверг, 30 июля, сложили оружие и самовольно покинули базу Сде-Тейман после конфликта с командованием из-за ужесточения дисциплинарных требований, что полностью лишило батальон боеспособности.

Бойцы прибыли на базу после продолжительных боевых действий в южном Ливане и перед планировавшимся направлением в сектор Газы. Конфликт возник после решения командира батальона убрать знаки и символику, связанные с неуставной традицией разделения военнослужащих на "старослужащих" и "молодых". Родители некоторых бойцов утверждают, что при этом были повреждены памятные таблички в честь погибших военнослужащих.

Командир батальона "Цабар" вскоре после инцидента азослал родителям военнослужащих объяснение о том, что он принял решение убрать деревянные фигуры с изображениями "сатаны", "ангела смерти" и других персонажей, связанных с неуставными традициями разделения солдат на "старослужащих" и "молодых" ("играми пазама"), которые, по его словам, сопровождаются случаями насилия и унижения молодых солдат. Он также подчеркнул, что демонтированные элементы не имели никакого отношения к памяти погибших военнослужащих или мемориальным уголкам, несмотря на утверждения, появившиеся в некоторых СМИ.

По словам командира батальона, многие покинувшие базу солдаты сделали это под влиянием негативного давления со стороны сослуживцев, а не по собственной инициативе. Для того чтобы дать военнослужащим возможность вернуться к службе без дальнейшей эскалации ситуации, командование разрешило им прибыть на базу до 16:00.

К вечеру четверга примерно 80 военнослужащих из 100 вернулись на базу. В "самоволке" оставались около 20 солдат – все они "старослужащие", в ближайшие месяцы ожидают демобилизации.

Несмотря на произошедшее, батальон, как ожидается, уже в воскресенье возобновит выполнение боевых задач, после чего будет направлен для несения службы в сектор Газы.