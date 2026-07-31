Реализация соглашения о разоружении ХАМАСа остается под вопросом

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что Совет мира достиг "исторического соглашения" о полном разоружении ХАМАСа и всех других вооруженных группировок в секторе Газы, и назвал эту договоренность важнейшим этапом реализации своего плана палестино-израильского урегулирования из 20 пунктов.

Барак Равид в своей статье в Axios указывает, что несмотря на радужные обещания, реализация соглашения остается под вопросом. Выполнение его условий зависит от взаимных шагов сторон, и ни Израиль, ни ХАМАС и другие палестинские группировки не выражают готовности отойти от своих требований.

Согласно плану, процесс разоружения займет около 200-250 дней и будет проходить поэтапно. Сначала полиция ХАМАСа передаст оружие новой палестинской полиции, подчиненной технократическому правительству. Затем тяжелое вооружение будет выведено из эксплуатации и помещено на охраняемые склады, после чего начнется уничтожение туннелей и объектов по производству оружия. Легкое стрелковое оружие будет изыматься в соответствии с палестинским законодательством.

Документ также предусматривает, что все вооруженные группировки в Газе, включая формирования, которые во время войны поддерживал Израиль, должны будут сдать оружие. Контроль за выполнением обязательств будет осуществляться независимым международным механизмом, а после завершения процесса исключительное право на применение силы останется у нового технократического правительства и подчиненной ему полиции.

Для обеспечения выполнения соглашения планируется развернуть международные силы стабилизации. Они будут обучать новую палестинскую полицию, содействовать сбору оружия и выполнять функции буфера между палестинскими силами безопасности и израильской армией.

Одновременно Израиль должен будет постепенно выводить войска из сектора Газы по графику, который еще согласовывается. Согласно заявлению Трампа, вывод войск будет происходить по мере завершения разоружения ХАМАСа и передачи функций безопасности международным силам и новой палестинской полиции. Предполагается также прекращение израильских военных операций и точечных ликвидаций, за исключением случаев непосредственной угрозы.

Именно в отношении поэтапности и остаются сомнения: представитель ХАМАСа Гази Хамад в интервью Al Jazeera заявил, что организация не приступит к разоружению до полного вывода израильских войск из сектора Газы. По его словам, процесс разоружения должен проходить под контролем нового технократического правительства без участия Израиля.

"Исламский джихад" заявил, что на корню отвергает какие-либо соглашения о разоружении.

Израиль, в свою очередь, подчеркивает, что полный вывод войск из сектора Газы возможен только после полного разоружения террористических группировок.