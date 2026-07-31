Бой Джордж потерял роль в мюзикле "Иисус Христос – суперзвезда" из-за песни в поддержку Израиля

Британский певец Бой Джордж отказался от участия в лондонской постановке мюзикла "Иисус Христос – суперзвезда" после скандала, вызванного его новой песней We Will Dance Again, посвященной событиям 7 октября и войне Израиля с ХАМАС.

Менеджер артиста Пол Кемсли сообщил, что 65-летний музыкант не выйдет на сцену театра London Palladium, где с 3 по 15 августа должен был исполнять роль царя Ирода в постановке "Иисус Христос – суперзвезда".

"После тщательного обдумывания я, как менеджер Боя Джорджа, принял решение, что он больше не будет выступать в мюзикле "Иисус Христос – суперзвезда". Джордж никогда не боялся отстаивать свои личные убеждения, и я всегда уважал его за это. В данном случае я посчитал правильным отойти в сторону, позволив постановке оставаться в центре внимания и дав всем участникам возможность двигаться дальше с взаимным уважением", – говорится в заявлении Кемсли.

На этой неделе Бой Джордж выпустил песню We Will Dance Again ("Мы еще будем танцевать"). Ее название отсылает к слогану, ставшему символом памяти о жертвах нападения ХАМАС на музыкальный фестиваль Nova 7 октября 2023 года.

В песне звучат строки: "Вы говорите "геноцид", а я говорю "война"", "Когда на вас нападают, для этого и существует армия", "Вы никогда не упоминаете 7 октября", а также: "Если вы когда-нибудь запутаетесь, знайте: я на стороне евреев".

В публикации в Threads музыкант рассказал, что песня была создана с помощью искусственного интеллекта. По его словам, вдохновением для нее стало посещение выставки Nova в Лондоне, посвященной памяти погибших на фестивале.

"Почему нельзя использовать слово "геноцид" в песне? Почему людям вдруг стало некомфортно слышать это слово?" – написал Бой Джордж.

Певец не стал напрямую комментировать свое решение отказаться от участия в мюзикле, однако признал в социальных сетях, что новая композиция вызвала негативную реакцию.

После нападения ХАМАС 7 октября Бой Джордж неоднократно публично выражал поддержку Израилю и еврейским общинам. В частности, он выступал против призывов бойкотировать "Евровидение" из-за участия Израиля в конкурсе.

Мюзикл "Иисус Христос – суперзвезда" стартует в Лондоне 31 июля и будет идти до 5 сентября. В декабре Culture Club планирует отправиться в тур по Великобритании.