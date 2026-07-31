Скончался историк Маргер Вестерман, хранитель памяти о Холокосте и последний узник Рижского гетто

В возрасте 100 лет скончался латвийский историк Маргер (Меир) Вестерман – основатель музея "Евреи Латвии", хранитель памяти о Холокосте и последний остававшийся в живых узник Рижского гетто.

Потеряв всю семью во время Катастрофы, Маргер стал историком и посвятил свою жизнь исследованию латвийской еврейской общины и Холокоста. Его интерес к еврейской теме вызвал недовольство в годы советской оккупации, ученого уволили из Латвийского государственного исторического архива.

Вестерман был активным участником латвийского национального возрожения – "Атмоды", стал одним из инициаторов создания Латвийского общества еврейской культуры. "В ноябре 1988 года по инициативе Маргера Вестермана состоялась первая встреча евреев Латвии, переживших Холокост. Тогда в ней приняли участие 123 человека. Сегодня последний из них покинул этот мир", – говорится в заявлении Латвийской еврейской общины.

По его инициативе в восстановившей независимость Латвии был учрежден День жертв Холокоста. Его датой стало 4 июля – именно в этот день нацисты и их местные пособники сожгли хоральную синагогу на улице Гоголя. Он предложил увековечить в созданном здесь мемориале и имена латвийских праведников народов мира.

Он продолжал писать научные работы и проводил множество встреч, где рассказывал о пережитом. При этом, подчеркивает община, в своих книгах он поднимал и нравственные вопросы, которые считал не менее важными, чем исторические. До последних дней ученый продолжал работать.

Одной из основных тем его исследований стало спасение евреев. "Мной двигало стремление выразить благодарность людям, которые во время кромешного ужаса, когда еврейский народ приговорен к смерти, рисковали жизнями – своими и своих близких, чтобы спасти даже одного преследуемого", – писал историк.

Да будет благословенна его память.