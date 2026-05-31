Экс-министр финансов Моше Кахлон признан виновным по делу Unet Credit

Экономический отдел окружного суда Тель-Авива признал бывшего министра финансов Моше Кахлона виновным, на основании его признания, в нарушении обязанности отчетности по закону о ценных бумагах в период, когда он занимал должность председателя совета директоров публичной компании Unet Credit. Решение принято в рамках сделки с прокуратурой.

Согласно обвинительному заключению, в начале 2022 года Кахлон был проинформирован о существенных нарушениях в отделении компании в Нацерете, однако не обеспечил своевременную передачу всей информации совету директоров и общественности, как того требует закон о ценных бумагах. Лишь примерно через пять месяцев после того, как Кахлону были представлены соответствующие данные, они были переданы совету директоров, а компания сообщила общественности о подозрениях. Вскоре после раскрытия информации Кахлон ушел в отставку.

Судья экономического отдела окружного суда Тель-Авива Дана Амир признала Кахлона виновным в нарушении обязанности отчетности. В соответствии со сделкой стороны просят суд назначить ему условный срок, штраф в размере 180 тысяч шекелей и запрет занимать руководящие должности в публичных компаниях в течение 18 месяцев со дня вынесения приговора.

Прокуратура заявила, что обвинительный приговор должен стать сигналом для руководителей публичных компаний: их обязанность распространяется не только на компанию, но и на инвесторов и акционеров, которые принимают решения на основании публикуемой компанией информации.

Приговор должен быть оглашен сегодня, 31 мая, в 11:30.