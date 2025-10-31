x
31 октября 2025
Главы NVIDIA, Hyundai и Samsung зашли в ресторан в Сеуле и оплатили счета всех клиентов

время публикации: 31 октября 2025 г., 10:45 | последнее обновление: 31 октября 2025 г., 10:45
Глава NVIDIA Дженсен Хуанг, председатель совета директоров Samsung Ли Чжэ Ён и глава Hyundai Чонг Исон на саммите АТЭС в Сеуле с президентом Южной Кореи
Jung Yeon-je/Pool Photo via AP

Глава производителя ИИ-чипов NVIDIA Дженсен Хуанг, председатель совета директоров Samsung Ли Чжэ Ён и глава Hyundai Чонг Исон, участвовавшие в проходившем в Южной Корее саммите лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), произвели сенсацию, зайдя втроем в один из сеульских ресторанчиков, чтобы выпить пива.

Встреча трех руководителей прошла в ресторане "Кканбу Чикен" под пиво и запеченную курятину (стоимость порции – 14 долларов).

Другие посетители ресторана активно фотографировали встречу, после которой глава Samsung не только оплатил общий счет участников встречи, но и счета всех посетителей.

Ожидается, что за неформальной встречей последует официальное объявление о ряде крупных сделок между корпорациями.

