Главы NVIDIA, Hyundai и Samsung зашли в ресторан в Сеуле и оплатили счета всех клиентов

Глава производителя ИИ-чипов NVIDIA Дженсен Хуанг, председатель совета директоров Samsung Ли Чжэ Ён и глава Hyundai Чонг Исон, участвовавшие в проходившем в Южной Корее саммите лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), произвели сенсацию, зайдя втроем в один из сеульских ресторанчиков, чтобы выпить пива.

Встреча трех руководителей прошла в ресторане "Кканбу Чикен" под пиво и запеченную курятину (стоимость порции – 14 долларов).

Другие посетители ресторана активно фотографировали встречу, после которой глава Samsung не только оплатил общий счет участников встречи, но и счета всех посетителей.

Ожидается, что за неформальной встречей последует официальное объявление о ряде крупных сделок между корпорациями.