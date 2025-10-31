Министр энергетики США отменил визит в Израиль из-за разногласий по газу для Египта

Министр энергетики США Крис Райт отменил визит в Израиль, который должен был состояться в ближайшие дни, из-за отказа министра энергетики Израиля Эли Коэна ратифицировать сделку на поставку газа в Египет, заключенную консорциумом "Левиатан".

Коэн аргументирует свое решение неоднократными нарушениями условий мирного договора 1979 года со стороны Египта и требованием к консорциуму снизить цены на газ для израильского рынка.

США, в свою очередь, лоббируют интересы американской нефтяной компании Chevron, владеющей почти 40% акций консорциума "Левиатан".

Напомним, что в августе 2025 года Консорциум, владеющий правами на разработку крупнейшего израильского газового месторождения "Левиатан", сообщил о заключении с Египтом сделки на поставку газа на сумму 35 миллиардов долларов.

Консорциум поставит Египту в рамках сделки 130 миллиардов кубометров газа, что составляет 22% от общих запасов газа в месторождении, на протяжении ближайших 15 лет.

Сделка является дополнением к сделке от 2019 года на поставку Египту 60 миллиардов кубометров газа.

В сентябре 2025 года правительство Египта утвердило проект строительства новой ветки газопровода между Эль-Аришем и границей Израиля в районе Ницаны.