11 января 2026
Мир

В Джексоне сгорела крупнейшая синагога в Миссисипи, арестован подозреваемый в поджоге

США
Антисемитизм
Пожары
время публикации: 11 января 2026 г., 19:08 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 19:14
Крупнейшая синагога в Миссисипи до пожара
AP Photo/Rogelio V. Solis
AP Photo/Rogelio V. Solis, file

В предрассветные часы в субботу в городе Джексон (штат Миссисипи) загорелась синагога Beth Israel Congregation: единственный еврейский молитвенный дом в городе. Это же здание в 1967 году было взорвано Ку-клукс-кланом, мстившим за поддержку раввином гражданских прав.

Пожарный департамент Джексона классифицировал инцидент как поджог, сообщает Missisipi Today.

В результате пожара синагога Beth Israel Congregation, крупнейшая синагога штата Миссисипи, оказалась сильно повреждена. Два свитка Торы уничтожены, еще пять свитков Торы повреждены огнем. Один свиток Торы, который пережил Холокост, находился в стеклянном футляре и не пострадал.

В субботу вечером был задержан подозреваемый в совершении поджога, его имя и возможные обвинения пока не оглашаются. Следователи пока не готовы сообщить мотив задержанного: в настоящий момент неизвестно, идет ли речь о преступлении на почве ненависти. В последние годы еврейские общины США подвергались многочисленным нападениям.

