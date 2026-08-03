Выплаты резервистам с начала войны превысили 100 миллиардов шекелей

Согласно данным министерства обороны Израиля, затраты на оплату резервистской службы составили более трети всех военных расходов с октября 2023 года и превысили 100 миллиардов шекелей.

По формуле, принятой в оборонном ведомстве, каждые 10000 резервистов в год обходятся экономике примерно в пять миллиардов шекелей. Однако в пиковые месяцы затраты только на зарплаты резервистам достигают трех-четырех миллиардов шекелей в месяц.

Только в 2026 году затраты на резервистскую службу, по прогнозам, достигнут около 30 миллиардов шекелей.

Эти данные были представлены в рамках борьбы между минобороны и минфином по поводу оборонного бюджета, сообщает портал ynet. На данный момент он составляет 143 миллиарда шекелей, тогда как в минобороны настаивают на необходимости добавить еще 30 миллиардов шекелей.

Помимо высокой стоимости резервистов, в армии указывают на высокие темпы износа боевой техники, опережающей возможности ремонта и пополнения. В результате сотни машин сегодня простаивают без двигателей из-за нехватки запчастей и затянувшихся сроков ремонта, а сотни автомобилей Hummer в парке легкой мобильности вышли из строя.

Также в оборонном ведомстве указывают на рост цен на вооружения на глобальном рынке, где приходится конкурировать за ресурсы с Украиной, странами НАТО и странами Юго-Восточной Азии.

По оценке министерства обороны, удержание трех зон безопасности - более 500 кв. км в Ливане, более 220 кв. км в Газе, а также в Сирии, наряду с напряженностью на восточной границе, - требует долгосрочного бюджетного планирования и оборонного бюджета на уровне 140-150 миллиардов шекелей в год.