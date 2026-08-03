Багаи опроверг Трампа: "Мы не ведем и не намереваемся вести переговоры с США"
время публикации: 03 августа 2026 г., 11:42 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 11:46
Багаи опроверг Трампа: "Мы не ведем и не намереваемся вести переговоры с США"
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Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что официальный Тегеран на данный момент не ведет переговоров с США и полностью сосредоточен на диалоге с Оманом по обеспечению безопасности в Ормузском проливе.
"Пока США продолжают свои нарушения, не следует ожидать изменения ситуации в Ормузском проливе. Даже соглашения с Оманом будет недостаточно, чтобы обеспечить открытие пролива для судоходства", – сообщил он.
Чиновник подчеркнул, что Иран не намеревается в ближайшие дни принимать американскую делегацию или направлять свою делегацию на переговоры с США. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном возобновятся 3 августа
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 августа 2026