Багаи опроверг Трампа: "Мы не ведем и не намереваемся вести переговоры с США"

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что официальный Тегеран на данный момент не ведет переговоров с США и полностью сосредоточен на диалоге с Оманом по обеспечению безопасности в Ормузском проливе.

"Пока США продолжают свои нарушения, не следует ожидать изменения ситуации в Ормузском проливе. Даже соглашения с Оманом будет недостаточно, чтобы обеспечить открытие пролива для судоходства", – сообщил он.

Чиновник подчеркнул, что Иран не намеревается в ближайшие дни принимать американскую делегацию или направлять свою делегацию на переговоры с США. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном возобновятся 3 августа