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Мир

Атака БПЛА недалеко от "дворца Путина", власти сообщают о погибших

Война в России
Беспилотники
Погибшие
время публикации: 03 августа 2026 г., 12:17 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 12:26
Атака БПЛА недалеко от "дворца Путина", власти сообщают о погибших
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Атака БПЛА недалеко от "дворца Путина", власти сообщают о погибших
Wikipedia.org. Фото: Экологическая Вахта по Северному Кавказу, Дмитрий Шевченко

В понедельник, 3 августа, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что к югу от Геленджика в селе Архипо-Осиповка "из-за падения обломков БПЛА" погибли три человека, еще 13 человек пострадали.

Как заявляет офис губернатора, атака велась в отношении гражданской инфраструктуры.

Архипо-Осиповка находится на побережье Черного моря, примерно в 30 км юго-восточнее так называемого "дворца Путина" на мысе Идокопас. Это ближайший крупный гражданский курорт к востоку от охраняемой зоны резиденции президента РФ.

Ранее о гибели трех человек в результате атаки украинских БПЛА сообщали власти Крыма, оккупированного российскими властями в 2014 году.

Мир
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