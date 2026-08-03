Атака БПЛА недалеко от "дворца Путина", власти сообщают о погибших

В понедельник, 3 августа, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что к югу от Геленджика в селе Архипо-Осиповка "из-за падения обломков БПЛА" погибли три человека, еще 13 человек пострадали.

Как заявляет офис губернатора, атака велась в отношении гражданской инфраструктуры.

Архипо-Осиповка находится на побережье Черного моря, примерно в 30 км юго-восточнее так называемого "дворца Путина" на мысе Идокопас. Это ближайший крупный гражданский курорт к востоку от охраняемой зоны резиденции президента РФ.

Ранее о гибели трех человек в результате атаки украинских БПЛА сообщали власти Крыма, оккупированного российскими властями в 2014 году.