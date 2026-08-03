Курсы валют в Израиле на 3 августа 2026 года: доллар и евро подорожали
время публикации: 03 августа 2026 г., 15:22 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 15:22
Курсы валют в Израиле на 3 августа 2026 года: доллар и евро подорожали
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Банк Израиля сообщает, что в понедельник, 3 августа, валютные торги завершились повышением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.
Курс доллара вырос на 0,065% и составил 3,059 шекеля за $1. Курс евро вырос на 0,134% и составил 3,524 шекеля за €1.