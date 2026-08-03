Курсы валют в Израиле на 3 августа 2026 года: доллар и евро подорожали

Банк Израиля сообщает, что в понедельник, 3 августа, валютные торги завершились повышением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара вырос на 0,065% и составил 3,059 шекеля за $1. Курс евро вырос на 0,134% и составил 3,524 шекеля за €1.