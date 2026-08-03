Украинского производителя водки обвиняют во ввозе в Израиль поддельных бутылок

Израильский дистрибьютор алкогольной продукции A.G.T.D подал в Тель-Авивский окружной суд иск против украинской группы Global Spirits, а также против Управления таможни и НДС.

Предметом иска является ввоз и реализация в Израиле поддельных бутылок водки с зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим истцу.

Напомним, что в конце июля 2026 года Верховный суд поставил точку в многолетнем разбирательстве между A.G.T.D и Global Spirits по поводу разрыва контракта в 2019 году, обязав украинскую компанию выплатить израильской 500 тысяч долларов компенсации и 300 тысяч шекелей судебных издержек.

В новом иске A.G.T.D. утверждает, что после получения права собственности на товарный знак компания вложила ресурсы в подготовку бренда к повторному запуску в Израиле. Согласно иску, несмотря на это, в страну ввозились и реализовывались поддельные бутылки водки с товарным знаком, принадлежащим ей.