x
03 августа 2026
|
последняя новость: 13:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 августа 2026
|
03 августа 2026
|
последняя новость: 13:51
03 августа 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Украинского производителя водки обвиняют во ввозе в Израиль поддельных бутылок

Суд
Украина
время публикации: 03 августа 2026 г., 12:57 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 13:08
Украинского производителя водки обвиняют во ввозе в Израиль поддельных бутылок
0:00 0:00
Украинского производителя водки обвиняют во ввозе в Израиль поддельных бутылок
Wikipedia.org. Фото: MichalPL

Израильский дистрибьютор алкогольной продукции A.G.T.D подал в Тель-Авивский окружной суд иск против украинской группы Global Spirits, а также против Управления таможни и НДС.

Предметом иска является ввоз и реализация в Израиле поддельных бутылок водки с зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим истцу.

Напомним, что в конце июля 2026 года Верховный суд поставил точку в многолетнем разбирательстве между A.G.T.D и Global Spirits по поводу разрыва контракта в 2019 году, обязав украинскую компанию выплатить израильской 500 тысяч долларов компенсации и 300 тысяч шекелей судебных издержек.

В новом иске A.G.T.D. утверждает, что после получения права собственности на товарный знак компания вложила ресурсы в подготовку бренда к повторному запуску в Израиле. Согласно иску, несмотря на это, в страну ввозились и реализовывались поддельные бутылки водки с товарным знаком, принадлежащим ей.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 24 июля 2026

Верховный суд Израиля: украинские производители водки должны выплатить израильской компании $500 тыс