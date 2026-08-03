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Мир

Число погибших при взрыве в центре Москвы возросло до пяти человек

Россия
Война в России
время публикации: 03 августа 2026 г., 14:14 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 14:18
Число погибших при взрыве в центре Москвы возросло до пяти человек
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Число погибших при взрыве в центре Москвы возросло до пяти человек
AP Photo/Pavel Bednyakov

Российское посольство в Италии сообщило, что число жертв взрыва 1 августа в итальянском ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве увеличилось до пяти человек, еще 19 получили ранения. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал происшедшее террористическим актом.

"Кровавые щупальца террористической банды Зеленского дотянулись до итальянского ресторана Balzi Rossi в Москве. Только благодаря бдительности и самоотверженной верности своему профессиональному долгу сотрудника российской службы безопасности не пострадали шеф-повар из Неаполя К.Альфьери и члены его команды", – говорится в заявлении посольства.

Согласно Telegram-каналам, в заведении отмечалось 55-летие командующего военно-космическими силами России генерал-полковника Александра Чайко – участника военных действий против Украины. Как утверждается, среди пострадавших могла оказаться его 25-летняя дочь Мария, а зять генерала Даниил Передрий погиб.

Мир
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