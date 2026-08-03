x
03 августа 2026
|
последняя новость: 15:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 августа 2026
|
03 августа 2026
|
последняя новость: 15:27
03 августа 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В 2025 году около 90 тысяч израильтян уехали из страны на три месяца и более

Исследования
Беженцы/мигранты
время публикации: 03 августа 2026 г., 14:38 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 14:41
В 2025 году около 90 тысяч израильтян уехали из страны на три месяца и более
0:00 0:00
В 2025 году около 90 тысяч израильтян уехали из страны на три месяца и более
Gili Yaari/Flash90

Новое исследование, опубликованное Тель-Авивским университетом, показывает, что уровень эмиграции из Израиля остается рекордно высоким. Работа основана на данных Центрального статистического бюро Израиля, сообщает новостная служба "Кан".

Согласно исследованию, в период с 2023 по 2025 год Израиль покинули 268509 граждан, выехавших за границу как минимум на три месяца. Только в 2025 году таких граждан было около 90 тысяч, что значительно превышает средние показатели предыдущего десятилетия.

Авторы исследования подчеркивают, что нынешний масштаб эмиграции пока не представляет непосредственной угрозы для экономики Израиля. Вместе с тем они предупреждают: если тенденция сохранится, в долгосрочной перспективе она может негативно сказаться на экономике, системе здравоохранения и высокотехнологичных отраслях.

По словам авторов исследования, после многих лет относительной стабильности миграционного баланса наблюдается заметный рост числа выезжающих из страны. Особую обеспокоенность у исследователей вызывает увеличение числа уезжающих врачей, обладателей докторских степеней, инженеров, представителей академического сообщества и граждан с высокими доходами.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 17 июня 2026

Кнессет: за три года миграционный баланс Израиля сократился на 140 тысяч человек
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 05 апреля 2026

С начала войны в Израиль въехал 221471 гражданин страны
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 02 марта 2026

Возвращение в Израиль через Египет: кто летает
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 29 декабря 2025

65% покинувших Израиль – репатрианты, прибывшие в последние пять лет