В 2025 году около 90 тысяч израильтян уехали из страны на три месяца и более

Новое исследование, опубликованное Тель-Авивским университетом, показывает, что уровень эмиграции из Израиля остается рекордно высоким. Работа основана на данных Центрального статистического бюро Израиля, сообщает новостная служба "Кан".

Согласно исследованию, в период с 2023 по 2025 год Израиль покинули 268509 граждан, выехавших за границу как минимум на три месяца. Только в 2025 году таких граждан было около 90 тысяч, что значительно превышает средние показатели предыдущего десятилетия.

Авторы исследования подчеркивают, что нынешний масштаб эмиграции пока не представляет непосредственной угрозы для экономики Израиля. Вместе с тем они предупреждают: если тенденция сохранится, в долгосрочной перспективе она может негативно сказаться на экономике, системе здравоохранения и высокотехнологичных отраслях.

По словам авторов исследования, после многих лет относительной стабильности миграционного баланса наблюдается заметный рост числа выезжающих из страны. Особую обеспокоенность у исследователей вызывает увеличение числа уезжающих врачей, обладателей докторских степеней, инженеров, представителей академического сообщества и граждан с высокими доходами.