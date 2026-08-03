"Аль-Ахбар": Кипр пытается снизить турецкое влияние в Ливане, задействована и "Хизбалла"

Как пишет бейрутская газета "Аль-Ахбар", некоторое время назад Ливан посетил глава разведки Кипра Тасос Тсионис. Он встречался с командующим вооруженными силами генералом Рудольфом Хайкалем, главой военной разведки генералом Тони Кахваджи, а также представителями "Хизбаллы".

Главной обсуждавшейся темой стали морские границы и границы эксклюзивных экономических зон. Эмиссар подчеркнул недопустимость отказа от двустороннего договора, заключенного в 2015 году.

В публикации отмечается, что визит прошел на фоне продолжающегося ухудшения отношений между Кипром и Турцией, а также поездки в Анкару президента Ливана Жозефа Ауна. Глава государства провел переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Турция оспаривает право Кипра самостоятельно решать вопросы, касающиеся зоны экономических интересов, богатой природным газом, утверждая, что это нарушение "суверенных прав" непризнанной республики Северный Кипр.

Анкара также не хочет допускать Ливан к региональным энергетическим проектам, которые, согласно публикации, не учитывают интересы Сирии и ведут к сближению Бейрута с враждебными Турции альянсами.