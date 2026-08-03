Бориса Гельфанда включат в Зал мировой шахматной славы

Израильский гроссмейстер Борис Гельфанд вошел в число пяти лауреатов, которых в 2026 году включат в Зал мировой шахматной славы в Сент-Луисе. Вместе с ним этой чести удостоены Ульф Андерссон, Нана Иоселиани, Василий Иванчук и Александра Костенюк. Кандидатов отбирает Международная шахматная федерация FIDE.

Борис Гельфанд шесть раз участвовал в турнирах и матчах претендентов, выиграл Кубок мира 2009 года и турнир претендентов 2011 года. В матче за звание чемпиона мира 2012 года он завершил основную часть противостояния с Вишванатаном Анандом вничью – 6:6, уступив лишь на тай-брейке.

В 1990 году Гельфанд завоевал командное золото Всемирной шахматной олимпиады в составе сборной СССР. После репатриации он много лет был лидером сборной Израиля, которая выиграла серебряные медали Олимпиады 2008 года и бронзовые – в 2010 году.

Церемония чествования новых членов Зала мировой шахматной славы состоится в октябре в Сент-Луисе. После включения лауреатов 2026 года в нем будет представлен 61 выдающийся шахматист и деятель шахматного мира.