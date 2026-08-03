CNN: CENTCOM просит о помощи в поисках нового подхода к борьбе с Ираном

Как сообщает телеканал CNN, высокопоставленный офицер разведывательного управления Центрального командования вооруженных сил США направил широкому кругу военных аналитиков электронное письмо с просьбой о помощи.

"Нам нужны идеи новых, творческих и оригинальных методов оказания давления на Иран и наказания этой страны", – говорится в нем. Телеканал отмечает: фактически, командование признает, что существующие методы себя исчерпали, и инициирует мозговой штурм для пересмотра стратегии.

"У Центрального командования длительная история инновационного подхода к работе. В том числе – к мыслительной. Адмирал Купер, в особенности, советуется с большой командой, независимо от званий, чтобы добиться наилучшего результата", – сообщил пресс-секретарь CENTCOM капитан Тимоти Хокинс.

Канал отмечает: это обращение предшествовало заявлениям президента США Дональда Трампа о новом масштабном ударе по Ирану, ударе, который впоследствии был отменен, чтобы дать дипломатии "еще один шанс". Против возобновления военных действий выступила Саудовская Аравия.

"В конечном итоге, президент хочет заключить соглашение. Он надеется, что жесткий подход поможет ему найти выход. Приходится проявляет креативность, особенно, если общепринятые методы себя исчерпали", – сообщил CNN информированный источник.