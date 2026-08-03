x
03 августа 2026
|
последняя новость: 16:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 августа 2026
|
03 августа 2026
|
последняя новость: 16:40
03 августа 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

CNN: CENTCOM просит о помощи в поисках нового подхода к борьбе с Ираном

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 03 августа 2026 г., 16:00 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 16:08
CNN: CENTCOM просит о помощи в поисках нового подхода к борьбе с Ираном
0:00 0:00
CNN: CENTCOM просит о помощи в поисках нового подхода к борьбе с Ираном
CENTCOM

Как сообщает телеканал CNN, высокопоставленный офицер разведывательного управления Центрального командования вооруженных сил США направил широкому кругу военных аналитиков электронное письмо с просьбой о помощи.

"Нам нужны идеи новых, творческих и оригинальных методов оказания давления на Иран и наказания этой страны", – говорится в нем. Телеканал отмечает: фактически, командование признает, что существующие методы себя исчерпали, и инициирует мозговой штурм для пересмотра стратегии.

"У Центрального командования длительная история инновационного подхода к работе. В том числе – к мыслительной. Адмирал Купер, в особенности, советуется с большой командой, независимо от званий, чтобы добиться наилучшего результата", – сообщил пресс-секретарь CENTCOM капитан Тимоти Хокинс.

Канал отмечает: это обращение предшествовало заявлениям президента США Дональда Трампа о новом масштабном ударе по Ирану, ударе, который впоследствии был отменен, чтобы дать дипломатии "еще один шанс". Против возобновления военных действий выступила Саудовская Аравия.

"В конечном итоге, президент хочет заключить соглашение. Он надеется, что жесткий подход поможет ему найти выход. Приходится проявляет креативность, особенно, если общепринятые методы себя исчерпали", – сообщил CNN информированный источник.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 августа 2026

Трамп заявил о договоренности с Ираном по Ормузскому проливу и переговорах по ядерному разоружению
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 августа 2026

СМИ: в Израиле нарастает недовольство непредсказуемостью Трампа
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 02 августа 2026

12-й канал: Трамп отменил удар по Ирану после того, как Аракчи согласился на компромисс в Ормузе
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 августа 2026

После очередной отмены операции Иран высмеивает Трампа: "Снова отступил"