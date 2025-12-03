x
03 декабря 2025
время публикации: 03 декабря 2025 г., 08:29 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 08:29
Израильский стартап мобилизовал $300 миллионов
AP AP Photo/Mark Schiefelbein

Израильская стартап-компания Eon провела пятый раунд мобилизации капитала, в рамках которого получила от инвесторов 300 миллионов долларов при оценке стоимости компании в 4 миллиарда долларов.

Компания, основанная в 2024 году выходцами из Amazon Офиром Арлихом, Роном Камхи и Гоненом Штейном, разрабатывает облачное решение для резервного копирования для компаний и корпораций.

Менее чем за два года своего существования компания привлекла 0,5 миллиарда долларов инвестиций. Среди инвесторов - Sequoia Capital, Greenoaks, BOND, Lightspeed, Affinity Partners Джареда Кушнира, VINE, QUIET Ventures, Eight Roads, Myron Capital, баскетболист Омри Каспи.

