Источник в Вашингтоне: на фоне боевых действий переговоры с Ираном продолжаются

США продолжают контакты с Ираном по поводу возможного прекращения огня, несмотря на продолжающиеся боевые действия. Об этом журналист Барак Равид написал в социальной сети X со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По словам собеседника Равида, сейчас президент Дональд Трамп намерен заставить Иран заплатить цену за нарушение меморандума о взаимопонимании, нападения на суда в Ормузском проливе и гибель американских военнослужащих в Иордании.

"Эти разрушительные удары будут продолжаться до тех пор, пока президент не решит их прекратить. При этом переговоры между США и Ираном продолжаются", – заявил американский чиновник.

Ранее иранский источник сообщил агентству Reuters, что посредники передали Ирану предложение о десятидневном прекращении огня в войне с США. По словам источника, пауза должна позволить сторонам обсудить возвращение к временному соглашению, достигнутому в прошлом месяце. Агентство не привело дополнительных деталей предложения и ответа Ирана.