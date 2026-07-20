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Ближний Восток

США начали новую серию ударов по Ирану

США
Война с Ираном
время публикации: 20 июля 2026 г., 23:33 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 23:33
США начали новую серию ударов по Ирану
AP Photo/Tom Brenner

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о начале нанесения ударов по территории Ирана. Операция началась в 23:00 по израильскому времени.

"Американские силы начали новую серию ударов по Ирану по указанию главнокомандующего", – говорится в сообщении.

В CENTCOM заявили, что целью ударов является дальнейшее ослабление военных возможностей Ирана, которые используются для нападений на торговые суда в Ормузском проливе.

Иранские СМИ сообщают о взрывах в Бушере, портовом городе Бендер-Аббас, Кешме, Сирике.

Ближний Восток
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