США начали новую серию ударов по Ирану
время публикации: 20 июля 2026 г., 23:33 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 23:33
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о начале нанесения ударов по территории Ирана. Операция началась в 23:00 по израильскому времени.
"Американские силы начали новую серию ударов по Ирану по указанию главнокомандующего", – говорится в сообщении.
В CENTCOM заявили, что целью ударов является дальнейшее ослабление военных возможностей Ирана, которые используются для нападений на торговые суда в Ормузском проливе.
Иранские СМИ сообщают о взрывах в Бушере, портовом городе Бендер-Аббас, Кешме, Сирике.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 июля 2026