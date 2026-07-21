12-я ночь военного противостояния США и Ирана: удары по ракетным площадкам и объектам ПВО

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о завершении очередной серии ударов по территории Ирана. Целями стали иранские военные командные центры, морские силы, площадки запуска ракет и беспилотников, а также системы противовоздушной обороны. В CENTCOM заявили, что удары должны снизить способность Ирана атаковать торговые суда, проходящие через Ормузский пролив.

По данным американского командования, движение судов через пролив продолжается. С начала мая силы CENTCOM содействовали проходу около 900 торговых судов, перевозивших в общей сложности примерно 450 млн баррелей нефти. Американские военные заявляют, что сохраняют готовность отвечать на атаки против гражданского судоходства.

До полуночи иранские СМИ сообщали о работе ПВО в районе атомной электростанции в Бушере, а также о взрывах в Бендер-Аббасе и Сирике. После полуночи сообщения о взрывах поступали из Исфахана, Бендер-Ленге, Шираза, с острова Кешм, а также из портов Чабахар и Конарак. Press TV утверждал, что американские силы атаковали два объекта к востоку и западу от Шираза. CENTCOM не публиковал подробного перечня пораженных объектов и не сообщал о результатах отдельных ударов.

На фоне воздушных атак продолжились инциденты в Ормузском проливе. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что танкер примерно в 14 км к северо-востоку от оманского населенного пункта Лимах был поражен неизвестным снарядом. Обстоятельства происшествия расследуются. КСИР заявил, что два нефтяных танкера, якобы нарушившие установленный Ираном маршрут, загорелись после взрывов и потеряли ход. Независимого подтверждения того, что речь идет о тех же судах, пока нет.

Иранские вооруженные силы и КСИР объявили о серии ударов по американским объектам в Кувейте и Бахрейне. По утверждениям Тегерана, в Кувейте были поражены установки HIMARS на базе Кэмп-Арифджан, ангары с беспилотниками MQ-9 на авиабазе Али ас-Салем, радары, средства спутниковой связи и комплексы Patriot на базе Ахмад аль-Джабер. КСИР заявил об уничтожении американской радиолокационной станции в Мухарраке и системы Patriot в Риффе в Бахрейне. США, Кувейт и Бахрейн не подтвердили заявленный масштаб ущерба. В предыдущие дни часть аналогичных иранских сообщений также не получала независимого подтверждения.

Press TV сообщил и о нескольких взрывах в Сулеймании на севере Ирака, не уточнив их причины и возможные цели. Официальные власти Ирака и американское командование на момент публикации это сообщение не комментировали.