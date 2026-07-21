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Пресса

WSJ: Израиль считает, что Иран переместил тысячи центрифуг в подземный комплекс у Натанза

СМИ
Ядерное оружие
Война с Ираном
время публикации: 21 июля 2026 г., 06:00 | последнее обновление: 21 июля 2026 г., 06:21
Горный массив Кергес, недалеко от Натанза, Иран
Alireza Javaheri/Wikipedia

Израильская разведка считает, что осенью 2025 года Иран переместил тысячи центрифуг для обогащения урана в туннели, проложенные глубоко внутри горы Коланг, известной на Западе как Pickaxe Mountain. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на израильских и американских официальных лиц. Израиль передал полученные разведданные американскому руководству.

По сведениям издания, оборудование было перевезено после 12-дневной войны в июне 2025 года, когда американские и израильские удары нанесли значительный ущерб трем основным ядерным объектам Ирана. Если сведения подтвердятся, подземный комплекс может позволить Тегерану восстановить часть программы обогащения урана, несмотря на разрушение прежней инфраструктуры.

Pickaxe Mountain находится примерно в двух километрах от ядерного комплекса в Натанзе и, по оценкам специалистов, укрыт под слоем скальной породы толщиной более 100 метров. Иран заявлял, что объект предназначен для производства и сборки центрифуг, однако инспекторы Международного агентства по атомной энергии не получали доступа внутрь комплекса. Западные разведки ранее допускали, что туннели могут использоваться и для тайного обогащения урана.

Новые сведения усиливают опасения, что Иран сохранил резерв центрифуг и возможность относительно быстро возобновить ядерную программу на хорошо защищенном объекте. Президент США Дональд Трамп ранее называл комплекс возможной целью удара, однако эксперты отмечают, что из-за глубины и укрепленности туннелей уничтожить его исключительно с воздуха будет крайне сложно.

Пресса
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