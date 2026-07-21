Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 21 июля, жара немного спадет, но температура будет выше среднесезонной. Малооблачно.

В Иерусалиме – 21-32 градусов, в Тель-Авиве – 24-31, в Хайфе – 23-31, в Эйлате – 30-41, в Беэр-Шеве – 22-35, на побережье Мертвого моря – 29-40, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-32, в Ариэле – 22-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-36, на Голанских высотах – 21-37.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 29-30 градусов, высота волн 30-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В среду-четверг – жарко. В пятницу температура немного понизится. В субботу ожидается резкое повышение температуры, будет очень жарко. В воскресенье жара немного спадет. В понедельник – без существенных изменений.