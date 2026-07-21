x
21 июля 2026
|
последняя новость: 06:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
21 июля 2026
|
21 июля 2026
|
последняя новость: 06:55
21 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 21 июля: жарко, малооблачно

Погода
время публикации: 21 июля 2026 г., 05:50 | последнее обновление: 21 июля 2026 г., 05:55
Прогноз погоды в Израиле на 21 июля: жарко, малооблачно
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 21 июля, жара немного спадет, но температура будет выше среднесезонной. Малооблачно.

В Иерусалиме – 21-32 градусов, в Тель-Авиве – 24-31, в Хайфе – 23-31, в Эйлате – 30-41, в Беэр-Шеве – 22-35, на побережье Мертвого моря – 29-40, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-32, в Ариэле – 22-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-36, на Голанских высотах – 21-37.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 29-30 градусов, высота волн 30-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В среду-четверг – жарко. В пятницу температура немного понизится. В субботу ожидается резкое повышение температуры, будет очень жарко. В воскресенье жара немного спадет. В понедельник – без существенных изменений.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook