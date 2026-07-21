Профессор Натан Келлер: критики гендерной сегрегации в вузах игнорируют факты

Профессор математики Бар-Иланского университета Натан Келлер выступил в защиту принятого Кнессетом закона, который позволяет университетам расширять гендерно-сегрегированные программы обучения. В своей колонке в газете "Макор ришон" он пишет, что реакция руководства израильских вузов была почти единодушно негативной, однако многие из аргументов либо преувеличены, либо противоречат существующей практике.

Одним из наиболее эмоциональных аргументов стал вопрос о положении преподавательниц, которые не смогут преподавать ультраортодоксам-мужчинам. Профессор приводит статистику: среди студентов магистерских программ с гендерным разделением в 2024 году 79% составляли женщины. Из-за того что значительная часть мужчин-харедим продолжает обучение в ешивах, эта пропорция вряд ли существенно изменится. Следовательно, расширение программ может привести скорее к увеличению спроса на женщин-преподавателей, чем к сокращению их возможностей.

Вместе с тем автор признает наличие проблемы: на некоторых мужских программах женщины не могут преподавать, тогда как мужчины иногда преподают на женских программах. Он считает это несовершенством системы и предлагает университетам самостоятельно вводить правила, исключающие такую асимметрию.

Противники закона утверждают, что государство вмешивается в дела университетов. По мнению профессора Келлера, происходит прямо противоположное. Закон не обязывает ни один вуз вводить гендерное разделение. Он лишь предоставляет такую возможность, а решение остается за самими университетами.

Один из самых распространенных тезисов критиков состоит в том, что впервые в истории раздельное обучение распространяется за пределы бакалавриата. Келлер считает, что это не соответствует действительности: он ссылается на данные Исследовательского и информационного центра Кнессета, согласно которым уже в 2024 году существовало 13 магистерских программ с гендерным разделением. Более того, восемь из них действовали именно в тех университетах, руководство которых сейчас выступает против нового закона. По этим программам обучалось около 41% всех ультраортодоксальных студентов магистратуры.

Поэтому, считает автор, закон не создает принципиально новую систему, а расширяет уже существующую практику. Особенно это касается направлений психологии и арт-терапии, где для профессиональной деятельности необходима магистерская степень, а в ультраортодоксальном сообществе ощущается нехватка специалистов.

Самой странной автор называет позицию, согласно которой новый закон якобы не принесет пользы ультраортодоксальным студентам. По его словам, почти половина харедим, обучавшихся в магистратуре, уже выбрала существующие раздельные программы. Это свидетельствует о наличии реального спроса. Келлер считает, что увеличение числа таких программ позволит привлечь в высшее образование новых студентов-ультраортодоксов и расширить их возможности трудоустройства.

Автор предполагает, что за некоторыми возражениями может скрываться не столько забота об образовании харедим, сколько желание изменить их образ жизни и приблизить его к светским академическим нормам. Профессор Натан Келлер признает существование серьезных рисков, однако напоминает, что дискуссия должна вестись на основании данных, а не лозунгов.