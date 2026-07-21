Axios: посредники предлагают новое перемирие с Ираном, Трамп думает о полномасштабной войне

Президент США Дональд Трамп приближается к решающему выбору между новым прекращением огня и резким расширением войны с Ираном, пишет обозреватель Axios Барак Равид.

По словам американских и израильских официальных лиц, сейчас рассматриваются два основных сценария: десятидневное перемирие для возобновления судоходства через Ормузский пролив либо масштабная совместная операция США и Израиля, целью которой станет принуждение Тегерана к капитуляции. Решение пока не принято, однако ближайшие дни могут определить дальнейший ход конфликта.

Катар, Египет, Пакистан и другие региональные посредники передали Вашингтону и Тегерану предложение о десятидневном прекращении огня. Оно предусматривает остановку боевых действий, открытие обоих судоходных маршрутов через Ормузский пролив и переговоры о более долгосрочном соглашении. Южный маршрут в оманских водах должен быть защищен от иранских атак, а северный маршрут в иранских водах – освобожден от американской блокады. Среди обсуждаемых вариантов – право Ирана взимать разумную плату за конкретные услуги, связанные с безопасностью и экологическим контролем, либо направление этих средств в совместный фонд при участии Международной морской организации.

Администрация Трампа изучает предложение и призвала Израиль избегать действий, способных закрыть дипломатическое окно. Одновременно США готовятся к провалу переговоров: в регион переброшены дополнительно десятки истребителей и самолетов-заправщиков.

По данным израильских источников Axios, ЦАХАЛ приведен в повышенную готовность и готовится к возможному переходу в течение нескольких дней к полномасштабной согласованной кампании.

Ни Трамп, ни Иран пока не приняли план посредников, а обе стороны продолжают удары, стремясь улучшить свои позиции перед возможным перемирием.

Переговоры активизировались после серии американских бомбардировок, которые не позволили восстановить нормальное движение через Ормузский пролив. По данным Axios, попытка добиться соглашения набирала темп до иранского ракетного удара по американской базе в Иордании, в результате которого погибли не менее двух военнослужащих США. После этого Вашингтон отступил от немедленного заключения перемирия. Высокопоставленный представитель администрации заявил изданию, что Трамп намерен продолжить ответные удары до тех пор, пока не сочтет возмездие за нарушение прежних договоренностей и гибель американских военных достаточным.

Иран подтвердил получение предложений через посредников, но отказался раскрывать подробности. По оценке одного из региональных источников, Белый дом может продолжать удары еще несколько дней и лишь затем всерьез вернуться к рассмотрению перемирия. Посредники рассчитывают использовать десятидневную паузу для создания устойчивого механизма свободного прохода судов через пролив, однако пока стороны остаются далеки от соглашения.