Экономика

Минфин возобновляет страхование грузов от военных рисков

Война с Ираном
Минфин
Импорт и экспорт
Страхование
время публикации: 03 марта 2026 г., 10:01 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 10:01
Yonatan Sindel/Flash90

Главный аудитор министерства финансов Михаль Абади-Боинджо объявила, что программа государственного страхования грузов от военных рисков и рисков терроризма, действующая через компенсационный фонд Налогового управления, возобновляет работу и будет действовать до конца марта 2026 года.

Данный шаг призван обеспечить бесперебойность торговли и поставок в Израиль в условиях войны.

Программа была изначально запущена в октябре 2023 года, и действовала по мере необходимости в периоды активных боевых действий для поддержки морской и воздушной торговли Израиля и предотвращения серьезных сбоев в цепочке поставок.

Экономика
