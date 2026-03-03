Минфин возобновляет страхование грузов от военных рисков

Главный аудитор министерства финансов Михаль Абади-Боинджо объявила, что программа государственного страхования грузов от военных рисков и рисков терроризма, действующая через компенсационный фонд Налогового управления, возобновляет работу и будет действовать до конца марта 2026 года.

Данный шаг призван обеспечить бесперебойность торговли и поставок в Израиль в условиях войны.

Программа была изначально запущена в октябре 2023 года, и действовала по мере необходимости в периоды активных боевых действий для поддержки морской и воздушной торговли Израиля и предотвращения серьезных сбоев в цепочке поставок.