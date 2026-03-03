x
03 марта 2026
|
последняя новость: 12:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 марта 2026
|
03 марта 2026
|
последняя новость: 12:11
03 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Предварительные сообщения о попадании в центре Израиля

Война с Ираном
время публикации: 03 марта 2026 г., 11:33 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 11:42
Предварительные сообщения о попадании в центре Израиля
Пресс-служба Ихуд Ацала

Поступили предварительные сообщения о попадании в районе Шарон, причинен ущерб имуществу, о пострадавших на данном этапе сообщений нет.

На место выехали крупные силы полиции и экстренных служб. Полиция напоминает: нельзя публиковать точные места попадания ракет в социальных сетях.

"Маген Давид Адом" сообщает, что пострадавшие в ходе последнего ракетного обстрела не были обнаружены. Два человека получили травмы, когда спешили в защищенное пространство.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 марта 2026

4-й день войны "Рычание льва": обстрелы территории Израиля, ЦАХАЛ и армия США атакуют в Иране