Предварительные сообщения о попадании в центре Израиля

Поступили предварительные сообщения о попадании в районе Шарон, причинен ущерб имуществу, о пострадавших на данном этапе сообщений нет.

На место выехали крупные силы полиции и экстренных служб. Полиция напоминает: нельзя публиковать точные места попадания ракет в социальных сетях.

"Маген Давид Адом" сообщает, что пострадавшие в ходе последнего ракетного обстрела не были обнаружены. Два человека получили травмы, когда спешили в защищенное пространство.