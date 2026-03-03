x
03 марта 2026
|
последняя новость: 12:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 марта 2026
|
03 марта 2026
|
последняя новость: 12:24
03 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ завершил волну ударов по объектам "Хизбаллы" в Бейруте. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
Война с Ираном
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 03 марта 2026 г., 11:00 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 11:00
ЦАХАЛ завершил волну ударов по объектам "Хизбаллы" в Бейруте. Видео
AP Photo/Hussein Malla

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о завершении волны ударов по ключевым объектам шиитской террористической организации "Хизбалла" в Бейруте. Были атакованы штабы, склады вооружений, а также элементы спутниковой связи разведывательного штаба "Хизбаллы" в районе Бейрута, которые использовались под гражданским прикрытием.

ЦАХАЛ также нанес удар по передатчикам пропагандистских каналов "Хизбаллы". Были атакованы объекты связи, которые террористическая организация "Хизбалла" использовала как террористическую инфраструктуру: организация применяла их для осуществления террористической деятельности, сбора разведданных, а также для пропагандистских нужд.

Все атакованные цели являются террористическими целями, предназначенными для того, чтобы террористическая организация продвигала и реализовывала различные террористические планы против сил ЦАХАЛа и граждан Государства Израиль.

Перед ударом были приняты меры для сокращения вероятности нанесения вреда гражданским лицам, включая предварительные предупреждения, использование высокоточного вооружения и воздушное наблюдение.

ЦАХАЛ действует решительно против решения террористической организации "Хизбалла" присоединиться к военной кампании и действовать под покровительством иранского террористического режима, и не позволит причинять вред гражданам Государства Израиль и, в особенности, жителям севера.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 марта 2026

4-й день войны "Рычание льва": обстрелы территории Израиля, ЦАХАЛ и армия США атакуют в Иране