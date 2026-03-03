Зеленский предложил Израилю и арабским странам помощь от "Шахедов", если они надавят на Путина

Президент Украины Владимир Зеленский предложил направить на Ближний Восток украинских специалистов по борьбе с иранскими беспилотниками, если лидеры государств региона убедят российского президента Владимира Путина согласиться на перемирие в войне против Украины.

"Я бы предложил следующее: у лидеров Ближнего Востока прекрасные отношения с Россией. Они могут попросить россиян ввести месячное прекращение огня. После этого мы направим наших лучших операторов по перехвату дронов", – сказал украинский президент агентству Bloomberg.

Он не исключил, что перемирие может продлится с двух месяцев до двух недель. "Конечно, у ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара хорошие отношения, прежде всего экономические, с Путиным. Мы можем помочь Израилю таким же образом", – заявил Зеленский.

Разработанные в Иране дроны "Шахед" активно используются при российских ударах по Украине. В ходе нынешнего конфликта Иран задействует их для ударов по мирному населению и инфраструктуре арабских стран, в том числе – энергетической. Использовались БПЛА и при ударе по британским базам на Кипре.