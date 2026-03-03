После первого скачка рост цен на нефть остановился

После первого скачка на 10%, зафиксированного с началом торгов в понедельник. 2 марта, цены на нефть на мировых рынках стабилизировались на новом уровне.

По состоянию на утро вторника, 3 марта, европейская нефть Brent торгуется в районе 79,5-80 долларов за баррель, а американская WTI – в районе 72,5 долларов за баррель.

Отдельные аналитики прогнозируют рост цен на нефть до 100 и даже до 150 долларов за баррель, однако большинство склоняются к тому, что, если речь не пойдет о тяжелом ущербе инфраструктуре, рост цен будет относительно умеренным и сразу после прекращения военных действий цены пойдут вниз.