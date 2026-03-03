x
03 марта 2026
03 марта 2026
Экономика

Американский ServiceNow покупает израильский стартап за $80 млн

время публикации: 03 марта 2026 г., 10:57 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 10:57
Американский ServiceNow покупает израильский стартап за $80 млн
AP Photo/Markus Schreiber

Американский технологический гигант ServiceNow объявил о покупке израильской стартап-компании Traceloop, разработавшей платформу мониторинга и тестирования продуктов на основе больших языковых моделей ИИ.

Сумма сделки составила 80 миллионов долларов, при том, что за время существования стартап привлек от инвесторов 6,1 миллиона долларов.

Напомним, около двух месяцев назад ServiceNow объявила о приобретении израильской компании кибербезопасности Armis за 7,75 млрд долларов, а две недели назад купила Pyramid Analytics за несколько сотен миллионов долларов.

