Reuters: Aramco ищет альтернативу Ормузскому проливу

Как сообщает агентство Reuters, саудовский энергетический гигант Aramco рассматривает альтернативные пути экспорта нефти в связи с уязвимостью Ормузского пролива для иранских атак. Возможным вариантом источники в индустрии называют через трубопровод в порты Красного моря.

Иран наносит воздушные удары по объектам топливно-энергетической отрасли арабских государств Залива, что угрожает стабильности мировой экономики. Он также неоднократно сообщал о перекрытии Ормузского пролива, по которому проходит около 25% торговли нефти и 20% сжиженного газа.

Действия Ирана привели к росту цен не только на энергоносители, но и на их перевозки. Страховые компании могут отказаться страховать идущие через Персидский залив грузы.