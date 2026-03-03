x
03 марта 2026
Экономика

Reuters: Aramco ищет альтернативу Ормузскому проливу

Нефть и газ
Саудовская Аравия
Иран
Война с Ираном
время публикации: 03 марта 2026 г., 13:43 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 13:48
Reuters: Aramco ищет альтернативу Ормузскому проливу
AP Photo/Amr Nabil

Как сообщает агентство Reuters, саудовский энергетический гигант Aramco рассматривает альтернативные пути экспорта нефти в связи с уязвимостью Ормузского пролива для иранских атак. Возможным вариантом источники в индустрии называют через трубопровод в порты Красного моря.

Иран наносит воздушные удары по объектам топливно-энергетической отрасли арабских государств Залива, что угрожает стабильности мировой экономики. Он также неоднократно сообщал о перекрытии Ормузского пролива, по которому проходит около 25% торговли нефти и 20% сжиженного газа.

Действия Ирана привели к росту цен не только на энергоносители, но и на их перевозки. Страховые компании могут отказаться страховать идущие через Персидский залив грузы.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
