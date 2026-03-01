x
01 марта 2026
|
последняя новость: 15:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
01 марта 2026
|
01 марта 2026
|
последняя новость: 15:54
01 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В районе Ормузского пролива нанесен удар еще по одному судну

время публикации: 01 марта 2026 г., 14:42 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 14:42
В районе Ормузского пролива нанесен удар еще по одному судну
U.S. Navy via AP

Британское агентство по контролю за морской торговлей (UKMTO) сообщило о втором за несколько часов инциденте в районе Ормузского пролива. В 50 милях к северу от столицы Омана – города Маскат, в результате атаки загорелся торговый корабль.

Согласно сообщению, огонь, центром возгорания стало машинное отделение. Экипажу удалось взять ситуацию под контроль.

Ранее стало известно, что танкер Skylight, шедший под флагом Палау, был атакован Ираном "за нарушение запрета на проход через Ормузский пролив". Четверо членов экипажа танкера получили ранения. Весь экипаж (15 граждан Индии и пять иранцев) эвакуирован.

Иран объявил, что проход через пролив будет открыт только для иранских и китайских судов. Агентство Reuters сообщает, что в Персидском заливе у входа в пролив стоят на якоре около 150 судов с нефтью и сжиженным газом.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook