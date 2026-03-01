В районе Ормузского пролива нанесен удар еще по одному судну

Британское агентство по контролю за морской торговлей (UKMTO) сообщило о втором за несколько часов инциденте в районе Ормузского пролива. В 50 милях к северу от столицы Омана – города Маскат, в результате атаки загорелся торговый корабль.

Согласно сообщению, огонь, центром возгорания стало машинное отделение. Экипажу удалось взять ситуацию под контроль.

Ранее стало известно, что танкер Skylight, шедший под флагом Палау, был атакован Ираном "за нарушение запрета на проход через Ормузский пролив". Четверо членов экипажа танкера получили ранения. Весь экипаж (15 граждан Индии и пять иранцев) эвакуирован.

Иран объявил, что проход через пролив будет открыт только для иранских и китайских судов. Агентство Reuters сообщает, что в Персидском заливе у входа в пролив стоят на якоре около 150 судов с нефтью и сжиженным газом.