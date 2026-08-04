Египет повысил цены на электричество для домохозяйств и сократил субсидии

Правительство Египта повысило с 1 августа тарифы на электроэнергию для домохозяйств, изменив при этом порядок субсидирования в рамках договоренностей с Международным валютным фондом.

Среднее повышение цен составило 12%, однако поскольку тарифная сетка в Египте состоит из 7 ступеней, повышение было неравномерным.

Так, базовая ступень – цена первых 50 квт/ч – осталась без изменений на уровне 68 пиастров (1,35 цента) за квт/ч, 25% от реальной стоимости

Вторая и третья ступени подорожали на 21%. При этом для домохозяйств, дошедших до третьей ступени, скидки за первую и вторую ступени отменяются, и все потребление оплачивается по тарифу третьей ступени.

Тарифы 4-6 ступеней выросли на 11-14%. 7-я ступень подорожала на 6%, и те, чье потребление дошло до 7-й ступени, оплачивают по этому тарифу (274 пиастра) все потребленное электричество без государственного субсидирования.

В рамках договоренностей с МВФ планируется полный отказ от субсидирования электричества к 2028 году.