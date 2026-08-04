Уволен директор водной корпорации Бней-Брака, указавший 5 лет опыта в компании, созданной год назад

Управление водного хозяйства отменило назначение Меира Пинхаса на пост генерального директора водной корпорации Бней-Брака после того, как установило, что он не соответствует минимальным требованиям к должности.

Решение было принято после того, как выяснилось, что Меир Пинхас, политический советник партии ШАС, заявил о пятилетнем опыте работы генеральным директором компаний "Эфрам И.П. Язамут" и "Эрец Авот", хотя они были основаны в 2023 и 2025 годах, соответственно.

Кроме того, в резюме он указал, что занимал должность руководителя управления культовых сооружений и управления похоронных услуг в Министерстве по делам религий. В ходе проверки комиссии выяснилось, что на деле он был советником министров в этом министерстве, а не руководителем управления и не занимал высокой государственной должности.

Пытаясь доказать пятилетний управленческий опыт, Пинхас также представил трудовой договор с компанией "Грин Парк" от августа 2020 года. Однако в его резюме указано, что он начал работать в этой компании лишь в 2025 году, а в анкете, поданной комиссии, он вообще не упомянул о работе там.

В своем решении комиссия также подвергла критике совет директоров "Мей Барак" и указала, что существенные затруднения, касающиеся опыта кандидата, должны были быть выявлены комиссией по отбору и советом директоров.

Водная корпорация "Мей Барак", принадлежащая муниципалитету Бней-Брака, работает без постоянного генерального директора с января 2025 года.

Согласно Закону о водных корпорациях и Закону о государственных компаниях, генеральный директор водной корпорации обязан иметь пятилетний опыт работы на старшей руководящей должности в соответствующей сфере либо на высокой государственной должности, связанной с экономическими, управленческими или юридическими вопросами.

Назначение генерального директора относится к полномочиям совета директоров корпорации, но требует утверждения Управлением водного хозяйства, а затем - комиссией по проверке назначений во главе с судьей в отставке Нурит Ахитов.