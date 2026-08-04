"Узкий" кабинет обсудит соглашение по сектору Газы и напряженность с Ираном

Во вторник вечером состоится заседание "узкого" кабинета министров по внешней политике и обороне на фоне соглашения по сектору Газы и напряженности с Ираном.

Напомним, что днем ранее министры Орит Струк и Бецалель Смотрич призвали главу правительства Биньямина Нетаниягу пересмотреть утверждение соглашения по сектору Газы, разрабатываемое при посредничестве Совета мира, и потребовали срочного заседания кабинета по этому вопросу.

В своем обращении они подчеркивают, что решение кабинета министров, утвердившего развертывание международных сил Совета мира в секторе Газы, было принято на основании данных, которые отличались от впоследствие опубликованной "дорожной карты" соглашения. Обнародованный Советом мира после утверждения решения кабинета министров документ существенно отличается от варианта, представленного министрам, и не обеспечивает выполнение заявленных целей войны.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу встретился в понедельник с генеральным директором Совета мира Николаем Младеновым, который потребовал от Израиля прекращения ударов по Газе.

Тем не менее, точечные ликвидации в секторе Газы продолжились: ЦАХАЛ опубликовал сообщение об уничтожении нескольких высокопоставленных террористов, участвовавших в резне 7 октября. В командовании ЦАХАЛа подчеркивают, что не получали от политического руководства страны приказа о полном прекращении боевых действий: все удары, осуществляемые в Газе, связаны с ликвидацией непосредственной угрозы для израильских сил.

Совет мира в понедельник вечером опубликовал заявление, в котором опроверг слухи о требовании немедленного вывода ЦАХАЛа из сектора Газы. "Вопреки неточным сообщениям, полный вывод ЦАХАЛа за "желтую линию" произойдет только после завершения разоружения, обязательство по которому ХАМАС взял на себя перед посредниками. Это касается легкого и тяжелого оружия, а также туннелей", – сказано в этом сообщении.

Совет мира подчеркнул, что общей целью сторон является полная демилитаризация сектора Газа и переход власти от вооруженных группировок к гражданскому управлению. Контролировать выполнение договоренностей должны Международные стабилизационные силы и специальный комитет с участием США и Совета мира. "Дальнейшее продвижение к полному выполнению соглашения зависит от выполнения каждой стороной своих обязательств", – говорится в заявлении.

В минувшую пятницу Совет мира опубликовал полный текст "дорожной карты", предложенной президентом США Дональдом Трампом для прекращения войны в секторе Газы. Согласно опубликованному документу, реализация плана, включая разоружение ХАМАС, должна создать условия для создания палестинского государства.

Согласно проекту соглашения, в течение первых 14 дней ХАМАС должен прекратить любую военную деятельность, включая наращивание вооружений, после чего должен начаться процесс разоружения. Одновременно Израиль также должен прекратить огонь в соответствии с соглашением, подписанным в октябре прошлого года.

Израиль не является стороной соглашения. Документ должны подписать ХАМАС, страны-посредники и Совет мира, созданный президентом США Дональдом Трампом.