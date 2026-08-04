Подписан приказ о разрушении дома террориста, убившего Бенаягу Меллета и Юваля Эзру

Командующий Центральным военным округом подписал приказ о конфискации и сносе дома террориста, совершившего теракт в деревне Таль, в результате которого погибли старший сержант резерва Бенаягу Меллет и майор Юваль Эзра

В конце прошлой недели семье террориста Фарука Рамадана, проживавшего в деревне Таль, был вручен приказ о конфискации и сносе дома. Террорист совершил вооруженное нападение 24 июля 2026 года, в результате теракта погибли двое израильтян. Сразу после нападения террорист был ликвидирован военнослужащими ЦАХАЛа на месте происшествия.

Семья террориста подала возражение против решения о сносе дома. После рассмотрения возражения было принято решение его отклонить. Семье предоставлено время для подачи петиции в суд, после чего снос будет осуществлен.