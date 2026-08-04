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Полиция Нью-Йорка: почти 70% преступлений ненависти в июле были направлены против евреев

США
Нью-Йорк
Антисемитизм
время публикации: 04 августа 2026 г., 08:52 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 08:58
Полиция Нью-Йорка: почти 70% преступлений ненависти в июле были направлены против евреев
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Полиция Нью-Йорка: почти 70% преступлений ненависти в июле были направлены против евреев
AP Photo/Susan Walsh

В июле 2026 года полиция Нью-Йорка признала преступлениями на почве ненависти 33 инцидента, 23 из которых были направлены против евреев. Таким образом, антисемитские преступления составили 69,7% от всех подтвержденных преступлений ненависти за месяц, следует из опубликованной NYPD статистики.

В июле прошлого года полиция зарегистрировала 15 таких преступлений. За аналогичный период в 2026 году их число выросло на 53,3%. При этом евреи составляют около 10% населения Нью-Йорка.

Всего за первые семь месяцев 2026 года в городе были подтверждены 360 преступлений ненависти – на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 205 случаях, или 56,9% от общего числа, целью становились евреи. Число антисемитских преступлений с начала года выросло на 8,5% – со 189 до 205.

Полиция Нью-Йорка отдельно указывает, что в июле поступили сообщения о 50 предполагаемых преступлениях ненависти, 29 из которых носили антисемитский характер. После расследования 33 инцидента были официально классифицированы как преступления ненависти.

Спикер городского совета Нью-Йорка Джули Менин заявила агентству JNS, что крайне обеспокоена ростом числа прй, направленных против еврейских жителей города.

Новые данные опубликованы на фоне общего снижения преступности: число основных тяжких преступлений в Нью-Йорке в июле сократилось на 12,7%.

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