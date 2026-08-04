Еще четверо военнослужащих приговорены к аресту за организацию мятежа на базе Сде-Тейман

Армия обороны Израиля сообщает о завершении дисциплинарных разбирательств в отношении четырех последних военнослужащих, причастных к инциденту в батальоне "Цабар".

Трое военнослужащих, признанных организаторами мятежа, приговорены к 30 суткам гауптвахты. Кроме того, они будут отстранены от участия в боевых действиях и немедленно переведены с боевой службы.

Еще один военнослужащий, который на момент разбирательства находился в отпуске перед увольнением из армии, приговорен к 20 суткам военного ареста. Он также будет отстранен от участия в боевых действиях и немедленно переведен с боевой службы.

Напомним, утром в четверг 20 июля десятки военнослужащих батальона "Цабар" бригады "Гивати" утром в четверг, 30 июля, сложили оружие и самовольно покинули базу Сде-Тейман после конфликта с командованием из-за ужесточения дисциплинарных требований, что полностью лишило батальон боеспособности.

Бойцы прибыли на базу после продолжительных боевых действий в южном Ливане и перед планировавшимся направлением в сектор Газы. Конфликт возник после решения командира батальона убрать знаки и символику, связанные с неуставной традицией разделения военнослужащих на "старослужащих" и "молодых". Родители некоторых бойцов утверждают, что при этом были повреждены памятные таблички в честь погибших военнослужащих.