04 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

ЦАХАЛ атаковал комплекс для хранения и запуска баллистических ракет в Исфахане

Война с Ираном
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 04 марта 2026 г., 12:10 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 12:10
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа, действуя согласно данным, предоставленным военной разведкой (АМАН), завершили серию ударов по инфраструктуре террористического режима аятолл по всему Ирану.

Среди пораженных целей – комплекс, который режим использовал для хранения и запуска баллистических ракет, включая ракеты типа "Кадр" в Исфахане.

Кроме того, были атакованы многочисленные объекты, использовавшиеся для хранения баллистических ракет и систем ПВО иранского террористического режима.

Израиль
