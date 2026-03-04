ЦАХАЛ атаковал комплекс для хранения и запуска баллистических ракет в Исфахане
время публикации: 04 марта 2026 г., 12:10 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 12:10
Силы ЦАХАЛа, действуя согласно данным, предоставленным военной разведкой (АМАН), завершили серию ударов по инфраструктуре террористического режима аятолл по всему Ирану.
Среди пораженных целей – комплекс, который режим использовал для хранения и запуска баллистических ракет, включая ракеты типа "Кадр" в Исфахане.
Кроме того, были атакованы многочисленные объекты, использовавшиеся для хранения баллистических ракет и систем ПВО иранского террористического режима.