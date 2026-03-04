Первая ракетка мира Арина Соболенко объявила о помолвке

Первая ракетка мира Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях видео, в котором сообщает о помолвке.

На видео видно, как жених теннисистки бразильский бизнесмен Георгиос Франгулис делает ей предложение и дарит кольцо.

Арина Соболенко приняла предложение.

Пока неизвестно когда и где состоится свадьба знаменитой спортсменки.