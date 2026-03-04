Первая ракетка мира Арина Соболенко объявила о помолвке
время публикации: 04 марта 2026 г., 12:19 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 12:19
Первая ракетка мира Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях видео, в котором сообщает о помолвке.
На видео видно, как жених теннисистки бразильский бизнесмен Георгиос Франгулис делает ей предложение и дарит кольцо.
Арина Соболенко приняла предложение.
Пока неизвестно когда и где состоится свадьба знаменитой спортсменки.
