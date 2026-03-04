Британская сеть супермаркетов Iceland прекращает судебную тяжбу за имя с Исландией

Британская сеть супермаркетов Iceland, отказалась от многолетней судебной тяжбы с Исландией и пообещала покупателям из этой страны «скидку примирения».

Потерпев третье поражение в суде, исполнительный директор сети Ричард Уокер заявил в интервью Financial Times, что компания ставит точку в этом споре и направит "несколько сотен тысяч фунтов, которые пришлось бы потратить на судебные издержки в четвертом и последнем раунде в суде ЕС, на скидку примирения для добрых исландцев".

Скидка, по всей видимости, будет оформлена в виде торговых ваучеров для исландских покупателей.

Сеть, выросшая из единственного магазина замороженных продуктов в Освестри (Шропшир), насчитывает сегодня более 900 торговых точек по всей Великобритании.

Правительство Исландии инициировало судебное преследование британской сети в 2016 году, оспорив ее исключительное право на общеевропейский товарный знак Iceland. По мнению властей в Рейкьявике, это мешало исландским компаниям продвигать свои товары и услуги за рубежом.

В июле прошлого года Суд общей юрисдикции ЕС подтвердил решение об аннулировании европейской торговой марки ритейлера, констатировав, что географические названия должны оставаться в общественном пользовании.