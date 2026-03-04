Банк "Леуми" отчитался о 10 миллиардах шекелей прибыли за 2025 год

Банк "Леуми" опубликовал итоговый финансовый отчет за 2025 год, сообщив о чистой прибыли в размере 10,3 миллиарда шекелей, на 5% больше, чем в 2024 году.

По итогам 2025 года рентабельность капитала составила 15,8%, что несколько ниже, чем годом ранее (16,9%). Снижение обусловлено тем, что банк располагает значительным избыточным капиталом в 10 млрд шекелей, однако ограничен в объеме распределяемых дивидендов.

Банк выплатит дивиденды за четвертый квартал 2025 года в размере 1,7 млрд шекелей, из которых 1,3 млрд будут выплачены денежными средствами, а 400 млн шекелей пойдут на обратный выкуп акций. Суммарные дивиденды за 2025 год составили 5,9 млрд шекелей.

Одновременно с публикацией финансовых результатов "Леуми" объявил о программе распределения опционов среди всех сотрудников банка, а не только членов правления.

Каждый сотрудник "Леуми", имеющий право на денежную премию за прошлый год, сможет конвертировать до 20% её суммы в опционы на акции банка. Сотрудники, выбравшие частичное получение премии в виде опционов, получат дополнительный пакет опционов равноценного размера.

Кроме того, опционы на акции "Леуми" будут предоставлены членам правления Leumi Partners, инвестиционного подразделения банка по вложениям в реальные активы, в рамках механизма, при котором опционы заменят причитающееся им ежегодное денежное вознаграждение.

В банке сообщили, что этот шаг предпринят «с целью привязки их вознаграждения и стратегических целей к задачам банка и Leumi Partners в среднесрочной и долгосрочной перспективе.