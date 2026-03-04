x
04 марта 2026
Экономика

Минфин требует от Ведомства тыла ослабить ограничения на экономическую деятельность

Минфин
время публикации: 04 марта 2026 г., 13:01 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 13:01
Илан Ром
Yonatan Sindel/Flash90

Генеральный директор министерства финансов Илан Ром представил начальнику Ведомства тыла генерал-майору Шаю Клаперу оценку, согласно которой стоимость жесткого ограничения хозяйственной деятельности обходится в 9,5 миллиардов шекелей в неделю.

В связи с этим Ром потребовал от Ведомства тыла смягчить ограничения немедленно, не дожидаясь начала следующей недели.

В письме на имя Клапера Ром подчеркивает, что "необходимо учитывать тяжелые экономические последствия ограничения хозяйственной деятельности в стране".

По словам Рона, "никто не оспаривает необходимость поддерживать оборонную политику, соответствующую ситуации в сфере безопасности, однако масштабное закрытие экономики влечет за собой тяжелые экономические последствия".

Ром предлагает перейти к режиму "ограниченной деятельности", то есть к "оранжевому" уровню вместо нынешнего "красного", что позволит расширить экономическую активность уже с 5 марта и сократить ущерб экономике до 4,5 миллиардов шекелей в неделю.

При "оранжевом" режиме экономическая деятельность разрешается при наличии возможности немедленного укрытия в защищенных помещениях, с сохранением запрета на работу образовательных учреждений.

