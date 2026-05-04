"Рами Леви" повышает цены на доставку продуктов на 20%

Розничная сеть "Рами Леви Шивук а-Шикма" повысила стоимость доставки товаров при покупке онлайн на 20% до 35,9 шекелей.

Это выше платы за доставку, которую берут основные конкуренты сети – компании "Шуферсаль", "Виктори", Carrefour (около 30 шекелей).

Следует отметить, что накануне в ходе судебного разбирательства было опубликовано, что реальная стоимость доставки для сети "Шуферсаль" составляет 56 шекелей, тогда как сама сеть взимает 30 шекелей.

Фактически все сети субсидируют стоимость доставки. Не исключено, что подорожание со стороны "Рами Леви" повлечет за собой повышение стоимости доставки и другими сетями в стремлении сократить это субсидирование.