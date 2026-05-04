x
04 мая 2026
|
последняя новость: 23:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 мая 2026
|
04 мая 2026
|
последняя новость: 23:03
04 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

"Рами Леви" повышает цены на доставку продуктов на 20%

Цены
Потребление
время публикации: 04 мая 2026 г., 22:00 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 22:01
"Рами Леви" повышает цены на доставку продуктов на 20%
Yossi Aloni/FLASH90

Розничная сеть "Рами Леви Шивук а-Шикма" повысила стоимость доставки товаров при покупке онлайн на 20% до 35,9 шекелей.

Это выше платы за доставку, которую берут основные конкуренты сети – компании "Шуферсаль", "Виктори", Carrefour (около 30 шекелей).

Следует отметить, что накануне в ходе судебного разбирательства было опубликовано, что реальная стоимость доставки для сети "Шуферсаль" составляет 56 шекелей, тогда как сама сеть взимает 30 шекелей.

Фактически все сети субсидируют стоимость доставки. Не исключено, что подорожание со стороны "Рами Леви" повлечет за собой повышение стоимости доставки и другими сетями в стремлении сократить это субсидирование.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook