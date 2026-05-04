ООН выразила озабоченность эскалацией в зоне Персидского залива

Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что информация о обмене ударами между США и Ираном, а также о перехвате Объединенными Арабскими Эмиратами иранских ракет вызывает беспокойство.

Он также отметил, что на данный момент нет ясности касательно американских заявлений об открытии Ормузского пролива. "Нужно вернуться к законной ситуации, которая существовала столетиями – в этих водах должна соблюдаться свобода судоходства", – сказал он.