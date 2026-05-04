04 мая 2026
последняя новость: 23:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Зеленский объявил о введении "режима тишины", начиная с ночи 5-6 мая

Россия
Украина
Война в России
Владимир Зеленский
время публикации: 04 мая 2026 г., 22:20 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 22:28
Зеленский объявил о введении "режима тишины", начиная с ночи 5-6 мая
AP Photo/Ebrahim Noroozi

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет о введении режима тишины, начиная с 12 часов ночи между 5 и 6 мая. "Мы считаем, что человеческая жизнь гораздо ценнее, чем празднование той или иной годовщины", – заявил он.

Глава государства отметил, что на данный момент с российской стороны не поступило никаких официальных заявлений о возможности прекращения боевых действий – информация об этом есть только в социальных сетях. Он сообщил, что Украина будет действовать зеркально, в зависимости от действий России.

"Российским лидерам пришло время пойти на реальные шаги для прекращения войны, если министерство обороны России считает, что для проведения парада в Москве требуется добрая воля Украины", – добавил Зеленский.

Ранее министерство обороны РФ объявило о введении одностороннего прекращения огня на период 8-9 мая. "Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру", – говорится в заявлении российского военного ведомства. Одновременно МО РФ пригрозило ударом по центру Киева, если Украина попытается сорвать проведение парада.

